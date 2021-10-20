Специалист по информбезопасности Масалович рассказал, как данные россиян оказываются у мошенников

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20 октября 2021, 09:50

фото: pixabay.com

Личные данные граждан, фамилия и имя, дата рождения, адрес могут оказаться у злоумышленников из-за неосторожных действий самого человека. Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович советует, везде, где это возможно, обходиться без пересылки скриншотов и фотографий личных документов.

В интервью радио Sputnik специалист предупредил, что это лишний канал утечек, который упрощает задачу для мошенников.

Он советует: "Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, например, серию и номер паспорта, но не фотографию документа".

По словам эксперта по информбезопасности, "любой скриншот, любые данные документов, которые отправили или отдали, утекают безвозвратно и могут быть использованы злоумышленниками".

Он привел пример, что с фотографией паспорта человека могут в салоне связи представиться родственником и якобы вам хотят сделать подарок. "На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – предупредил Андрей Масалович.

По его совету, лучше показывать скриншоты с экрана смартфона, это гораздо безопаснее, чем отправлять их. Масалович призвал во избежание попадания в руки мошенников "соблюдать правила цифровой гигиены: как минимум не оставлять данные на подозрительных сайтах и не отправлять документы незнакомым людям".

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