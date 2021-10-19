В Курганской области три человека скончались после отравления суррогатным алкоголем

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19 октября 2021, 19:19 Источник: ТАСС

стакан, pixabay.com

В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем. Согласно последним данным, предоставленным источником в экстренных службах, трое пострадавших в результате случившегося скончались.

Уточняется, что происшествие случилось еще в конце сентября. Установлено, что шесть человек вместе распивали суррогатный коньяк и отравились, троих спасти не удалось.

Власти Курганской области подтвердили, что в регионе действительно были случаи отравления суррогатным алкоголем. Гражданам напомнили, что на бутылке напитка должна находиться акцизная марка. Кроме того, приобретать спиртное можно исключительно в магазинах, которые имеют лицензию

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