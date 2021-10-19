Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября в кафедральном соборе города

Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой, тело которой было найдено накануне вечером, состоится 21 октября в кафедральном соборе. Об этом сообщил сегодня мэр города Сергей Воропанов.
Прощание начнется в 10 утра и продлится один час. Сергей Воропанов также уточнил, что ребенок впоследствии будет похоронен на Козицинском кладбище.
Напомним, утром 16 октября девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде и не вернулась. В поисках школьницы участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка.
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