Прощание с убитой в Вологде девочкой пройдет 21 октября в кафедральном соборе города

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19 октября 2021, 18:50 Источник: РИА "Новости"

гвоздика, pixabay.com

Прощание с убитой в Вологде девятилетней девочкой, тело которой было найдено накануне вечером, состоится 21 октября в кафедральном соборе. Об этом сообщил сегодня мэр города Сергей Воропанов.

Прощание начнется в 10 утра и продлится один час. Сергей Воропанов также уточнил, что ребенок впоследствии будет похоронен на Козицинском кладбище.

Напомним, утром 16 октября девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде и не вернулась. В поисках школьницы участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка.

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