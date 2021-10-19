Стрелявший в школе под Пермью ученик отправлен на психиатрическую экспертизу

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19 октября 2021, 16:39 Источник: СУСК РФ по Пермскому краю

место стрельбы в школе, СУСК РФ по Пермскому краю

Ученика шестого класса, который 18 октября открыл стрельбу в школе под Пермью, отправили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой психиатрической помощи.

В СУСК РФ по краю отметили, что подросток был помещен в специализированное медучреждение в установленном законом порядке. Известно, что школьник, давая следователям подробные показания, подчеркнул, что никого не собирался убивать.

Напомним, накануне мальчик произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе, которая находится в Октябрьском округе Пермского края. В результате случившегося пострадал один ученик – он получил ссадины. Отдать оружие стрелявшего уговорила директор школы.

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