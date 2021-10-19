Стрелявший в школе под Пермью ученик отправлен на психиатрическую экспертизу

Ученика шестого класса, который 18 октября открыл стрельбу в школе под Пермью, отправили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой психиатрической помощи.
В СУСК РФ по краю отметили, что подросток был помещен в специализированное медучреждение в установленном законом порядке. Известно, что школьник, давая следователям подробные показания, подчеркнул, что никого не собирался убивать.
Напомним, накануне мальчик произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе, которая находится в Октябрьском округе Пермского края. В результате случившегося пострадал один ученик – он получил ссадины. Отдать оружие стрелявшего уговорила директор школы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.