Друг стрелявшего в пермской школе заявил, что мальчик пять дней назад ударил одноклассницу

Друг напавшего на школу в поселке Сарс в Пермском крае шестиклассника в рамках разговора с представителями СМИ в понедельник, 18 октября, рассказал, что могло стать причиной происшествия.
Мальчик сообщил порталу URA.RU, что ранее школьника "начала гнобить" одноклассница, вследствие чего около пяти дней назад он ударил девочку. Подросток ранее также признался, что хотел "избавиться" от ученицы, которая издевалась над ним в стенах учебного заведения.
Ранее сегодня стало известно, что ученик шестого класса дважды выстрелил из ружья в школе, расположенной в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. В результате случившегося пострадал один ученик – его доставили в больницу с ссадинами.
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