Пропавшая 13 октября на Кубани девушка-подросток найдена живой

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18 октября 2021, 17:35 Источник: ТАСС

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Девушка-подросток, которая пропала в Гулькевичском районе Краснодарского края почти неделю назад, найдена живой. Соответствующую информацию журналистам 18 октября предоставили в СУСК РФ по региону.

Согласно последним данным, пропавший подросток был найден живым. В настоящий момент девушка доставляется к следователю для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сегодня сообщалось, что следователи приступили к проведению проверки по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки в Гулькевичском районе Краснодарского края. Девушка пропала 13 октября.

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