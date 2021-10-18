В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки в районе Коптево

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18 октября 2021, 10:29 Источник: РЕН ТВ

полиция, фото: сайт МВД РФ

В Москве произошла очередная массовая драка с участием мигрантов. Более 20 человек задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Инцидент произошел на севере Москвы в районе Коптево во время распития мужчинами алкогольных напитков. По данным РЕН ТВ, словесная перепалка переросла в драку, в которой принимали участие как россияне, так и мигранты. В результате происшествия пострадал один человек, его доставили с ножевым ранением в больницу.

Задержаны 23 человека. Среди них сотрудники ГБУ «Жилищник».

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. По ее результатам, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 15 октября произошла драка в столичном районе Кузьминки на Волгоградском проспекте. В ней принимали участие выходцы из Средней Азии в количестве 10 человек.

Еще одна потасовка зафиксирована 29 августа у хостела в Мытищах. Тогда в отделение полиции доставили 169 человек, а 30 августа полицейские задержали на востоке столицы десять человек, принимающих участие в массовой драке рядом со строительной площадкой в Некрасовке.

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