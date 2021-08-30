На востоке Москвы произошла массовая драка возле строительной площадки

Московские полицейские задержали на востоке столицы десять человек, принимающих участие в массовой драке рядом со строительной площадкой в Некрасовке. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на улице Маресьева. Задержанных доставили в отделение полиции. После проверки им назначили наказание за "мелкое хулиганство" в виде административного штрафа в размере от 500 до тысячи рублей.
Ранее сообщалось о массовой драке в центре Москвы на Бауманской улице. Полсотни человек были доставлены в полицию. Среди задержанных оказалось много граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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