На востоке Москвы произошла массовая драка возле строительной площадки

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30 августа 2021, 09:58 Источник: РЕН ТВ

полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Московские полицейские задержали на востоке столицы десять человек, принимающих участие в массовой драке рядом со строительной площадкой в Некрасовке. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел на улице Маресьева. Задержанных доставили в отделение полиции. После проверки им назначили наказание за "мелкое хулиганство" в виде административного штрафа в размере от 500 до тысячи рублей.

Ранее сообщалось о массовой драке в центре Москвы на Бауманской улице. Полсотни человек были доставлены в полицию. Среди задержанных оказалось много граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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