33 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

В пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в афганском городе Кандагар, прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным источников в регионе, в результате случившегося погибли 33 человека.
Журналисты сообщили, что террорист-смертник совершил самоподрыв в самом крупном шиитском религиозном сооружении провинции. В момент взрыва в здании находилось множество верующих – они пришли на пятничную молитву. Количество пострадавших достигает 57.
Захватившее ранее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан", которое запрещено в России, дало обещание найти виновников случившегося.
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