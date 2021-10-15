33 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

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15 октября 2021, 14:01 Источник: Al Jazeera

Афганистан, Saifurahman Safi/XinHua

В пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в афганском городе Кандагар, прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным источников в регионе, в результате случившегося погибли 33 человека.

Журналисты сообщили, что террорист-смертник совершил самоподрыв в самом крупном шиитском религиозном сооружении провинции. В момент взрыва в здании находилось множество верующих – они пришли на пятничную молитву. Количество пострадавших достигает 57.

Захватившее ранее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан", которое запрещено в России, дало обещание найти виновников случившегося.

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