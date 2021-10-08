Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в афганской мечети

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8 октября 2021, 21:36 Источник: РИА "Новости"

взрыв в мечети в Афганистане, Ajmal Kakar/XinHua

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид вечером в пятницу, 8 октября, заявил, что талибы обещают наказать причастных к взрыву в мечети в афганской провинции Кундуз.

Забихулла Муджахид подчеркнул, что Исламский Эмират решительно осуждает "чудовищный акт". По его словам, талибы дают обещание найти и наказать виновных в "этом ужасном преступлении".

Ранее сегодня очевидец сообщил журналистам, что в результате взрыва в мечети погибли более ста человек, многие получили различные ранения и травмы.

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