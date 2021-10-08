Около ста человек погибли при взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана
8 октября 2021, 14:05
В пятницу, 8 октября, в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец.
Собеседник отметил, что взрыв произошел во время молитвы. По его словам, несколько пострадавших были госпитализированы.
По данным информационного агентства Aamaj News, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 мск). Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети. В результате происшествия, погибли порядка ста человек, еще 70 пострадали.
Член комиссии радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал заявил, что в случившемся виноват член группировки "Исламское государство в Хорасане" (запрещена в РФ).
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