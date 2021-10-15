В Барнауле водитель такси устроил стрельбу из травматического пистолета, чтобы утихомирить пассажиров

В Барнауле таксист открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы утихомирить пассажиров. Согласно информации ГУМВД по Алтайскому краю, все участники конфликта были доставлены в полицию.
Происшествие случилось сегодня утром на улице Малахова в Барнауле. Установлено, что участниками конфликта являлись сотрудник службы такси и два пассажира. Известно, что травматический пистолет принадлежит водителю, оружие зарегистрировано в установленном порядке.
Таксист подчеркнул, что осуществил выстрел в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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