В Барнауле водитель такси устроил стрельбу из травматического пистолета, чтобы утихомирить пассажиров

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15 октября 2021, 13:19 Источник: РИА "Новости"

такси, pixabay.com

В Барнауле таксист открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы утихомирить пассажиров. Согласно информации ГУМВД по Алтайскому краю, все участники конфликта были доставлены в полицию.

Происшествие случилось сегодня утром на улице Малахова в Барнауле. Установлено, что участниками конфликта являлись сотрудник службы такси и два пассажира. Известно, что травматический пистолет принадлежит водителю, оружие зарегистрировано в установленном порядке.

Таксист подчеркнул, что осуществил выстрел в воздух, чтобы утихомирить пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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