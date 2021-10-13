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Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из страйкбольного ружья в Москве

, 17:00 Источник: РИА "Новости"

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из страйкбольного ружья в Москве
ружье для страйкбола, pixabay.com

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который открыл стрельбу из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве. Об этом заявили в среду, 13 октября, в пресс-службе столичного ГУМВД.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы приступили к проверке после хлопка на Ленинском проспекте в районе дома №66. Сообщалось также, что неизвестный молодой человек в камуфляжной форме стрелял около школы. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские в настоящий момент устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.

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