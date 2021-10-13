Неизвестный открыл стрельбу около школы на Ленинском проспекте в Москве

Неизвестный в среду, 13 октября, открыл стрельбу недалеко от одной из школ на Ленинском проспекте в Москве. Источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник впоследствии скрылся.
Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу около учебного заведения, предположительно, из автомата. Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия в настоящий момент работает ОМОН.
Злоумышленника сейчас ищут сотрудники столичной полиции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.