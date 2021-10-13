Неизвестный открыл стрельбу около школы на Ленинском проспекте в Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 октября 2021, 16:35 Источник: ТАСС

машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Неизвестный в среду, 13 октября, открыл стрельбу недалеко от одной из школ на Ленинском проспекте в Москве. Источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник впоследствии скрылся.

Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу около учебного заведения, предположительно, из автомата. Согласно предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия в настоящий момент работает ОМОН.

Злоумышленника сейчас ищут сотрудники столичной полиции.

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