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Два гражданина России утонули в Гагре

, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Два гражданина России утонули в Гагре
шторм, pixabay.com

Жители Липецка Юрий Золотарев и Галина Стоякина утонули в абхазской Гагре во время шторма. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 15 октября, сотрудники пресс-службы МЧС Абхазии.

В ведомстве уточнили, что жители Липецка 1957 и 1953 годов рождения накануне купались в море при семибалльном шторме и утонули. К настоящему моменту личности погибших установлены – ими оказались Золотарев Юрий Михайлович и Стоякина Галина Николаевна.

Известно, что тела умерших доставлены в морг Гагрской районной больницы.

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