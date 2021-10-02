Отпуск с несчастливым концом: мужчина поссорился с девушкой и умер
2 октября 2021, 13:18 Анастасия Иванова
Британец отправился в отпуск в Испанию, там поссорился со своей девушкой и утонул в море.
Трагедия произошла в курортном городе Аликанте в четверг, 30 сентября. Турист из Великобритании, чье имя не раскрывается, отдыхал вместе с партнершей на популярном пляже Альбуферета.
Как известно, мужчина повздорил со своей возлюбленной, потом решил один искупаться в море. Вскоре его плавающее в воде тело обнаружили рыбаки. Они вытащили путешественника на берег и вызвали медиков. Врачи попытались реанимировать британца, провели искусственное дыхание, однако он уже был мертв.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, а тело утонувшего передали судмедэкспертам для вскрытия.
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