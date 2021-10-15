Вооруженный мужчина совершил нападение на людей на железнодорожной станции в Токио

В пятницу, 15 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно в Токио. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося есть пострадавшие.
Установлено, что мужчина в возрасте 45 лет внезапно напал на людей, которые стояли рядом с банкоматом на железнодорожной станции в Токио. Ранения получили по меньшей мере два человека. Нападавший был задержан на месте преступления.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов города устанавливают точные обстоятельства случившегося.
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