Вооруженный мужчина совершил нападение на людей на железнодорожной станции в Токио

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15 октября 2021, 10:35 Источник: NHK

станция в Токио, pixabay.com

В пятницу, 15 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно в Токио. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося есть пострадавшие.

Установлено, что мужчина в возрасте 45 лет внезапно напал на людей, которые стояли рядом с банкоматом на железнодорожной станции в Токио. Ранения получили по меньшей мере два человека. Нападавший был задержан на месте преступления.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов города устанавливают точные обстоятельства случившегося.

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