В Москве пьяный мужчина совершил вооруженное нападение на КПП отдела полиции

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12 октября 2021, 22:38 Источник: ТАСС

полиция, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Во вторник, 12 октября, неизвестный угрожал оружием полицейским на востоке Москвы. Инцидент произошел около 16.55 на контрольно-пропускном пункте (КПП) ОМВД России по району Преображенское.

«… пришел мужчина 1971 г. р. с признаками алкогольного опьянения. При общении с сотрудниками, осуществлявшими пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону стражей порядка»,- пояснили в пресс-службе столичного МВД.

Нарушителя обезвредили сотрудники правоохранительных органов, применив боевые приемы борьбы. В результате происшествия никто не пострадал.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что мужчина попытался выстрелить в полицейского. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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