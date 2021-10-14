На юго-западе Москвы из окна общежития выпал студент МГУ

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14 октября 2021, 17:44 Источник: ТАСС

окно, фото: pixels.com

На юго-западе Москвы из окна общежития выпал студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил представитель экстренных служб.

«По предварительным данным, из окна общежития МГУ по улице Шверника, дом 19, корпус 2, выпал студент, от полученных травм он умер», - пояснил собеседник.

В сообщении говорится о Доме аспиранта и стажера. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Устанавливается личность погибшего.

Ранее сообщалось, что 11 октября под окнами жилого дома на Левобережной улице в Москве обнаружили тела трех человек - женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения.

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