В Москве нашли тела женщины и двух детей после падения с большой высоты

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11 октября 2021, 12:06

прокуратура г. Москвы, фото: сайт genproc.gov.ru

В понедельник, 11 октября, под окнами жилого дома на Левобережной улице в Москве обнаружили тела трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная. Прокуратура проводит проверку»,- пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. На месте работает исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина с детьми выпала с 17 этажа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних.

По данным Телеграм-канала Shot, в квартиру погибшей приехал муж. Он в шоке от случившегося и даже не может назвать свое имя.

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