Количество жертв употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 35

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13 октября 2021, 21:36 Источник: РИА "Новости"

капельница, pixabay.com

Еще один житель Оренбургской области, который находился в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, скончался. Так, количество жертв распития поддельного спиртного в регионе выросло до 35.

Ранее власти региона заявили, что, согласно уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, из которых 34 скончались.

За минувшие сутки умер пациент, который был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящий момент на ИВЛ остаются три отравившихся спиртным человека.

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