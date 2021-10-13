Аргументы Недели Происшествия 13+

Количество жертв употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 35

, 21:36 Источник: РИА "Новости"

Количество жертв употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 35
капельница, pixabay.com

Еще один житель Оренбургской области, который находился в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, скончался. Так, количество жертв распития поддельного спиртного в регионе выросло до 35.

Ранее власти региона заявили, что, согласно уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, из которых 34 скончались.

За минувшие сутки умер пациент, который был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящий момент на ИВЛ остаются три отравившихся спиртным человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью