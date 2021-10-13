Житель Нижнего Новгорода упал в яму с горячей водой во дворе своего дома

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе жилого дома. В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили, что по факту случившегося было заведено уголовное дело.
Согласно версии следствия, в ночь на 13 октября во дворе дома на улице Шестой микрорайон Автозаводского района произошла авария трубопровода. 40-летний гражданин вышел на улицу, чтобы переставить свой автомобиль в безопасное место, но провалился в яму с горячей водой.
Мужчине удалось выбраться на поверхность, впоследствии он был доставлен в ожоговый центр. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.