Житель Нижнего Новгорода упал в яму с горячей водой во дворе своего дома

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13 октября 2021, 16:28 Источник: СУСК РФ по Нижегородской области

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе жилого дома. В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили, что по факту случившегося было заведено уголовное дело.

Согласно версии следствия, в ночь на 13 октября во дворе дома на улице Шестой микрорайон Автозаводского района произошла авария трубопровода. 40-летний гражданин вышел на улицу, чтобы переставить свой автомобиль в безопасное место, но провалился в яму с горячей водой.

Мужчине удалось выбраться на поверхность, впоследствии он был доставлен в ожоговый центр. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

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