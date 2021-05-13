Фонтан кипятка высотой в два этажа забил в четверг в центре Омска

На улице в центре Омска неподалеку от картинной галереи в четверг, 13 мая, забил фонтан кипятка высотой в два этажа. Струи горячей воды приподняли чугунную крышку люка и вырвались наружу.
Происшествие случилось на улице Тарская рядом с домом №20. Уточняется, что кипятком заливало здание-памятник архитектуры, где расположена картинная галерея. В "Омскводоканале" подчеркнули, что повреждены оказались тепловые сети, а не водопровод.
К настоящему моменту трубопровод перекрыт. Восстановительные и ремонтные работы планируется провести в пятницу, 14 мая.
Известно, что часть картин в галерее пришлось перенести в другой зал, чтобы они не были повреждены горячей водой.
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