Фонтан кипятка высотой в два этажа забил в четверг в центре Омска

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13 мая 2021, 14:51 Источник: РИА "Новости"

прорыв трубы, Semen Likhodeev/Russian Look

На улице в центре Омска неподалеку от картинной галереи в четверг, 13 мая, забил фонтан кипятка высотой в два этажа. Струи горячей воды приподняли чугунную крышку люка и вырвались наружу.

Происшествие случилось на улице Тарская рядом с домом №20. Уточняется, что кипятком заливало здание-памятник архитектуры, где расположена картинная галерея. В "Омскводоканале" подчеркнули, что повреждены оказались тепловые сети, а не водопровод.

К настоящему моменту трубопровод перекрыт. Восстановительные и ремонтные работы планируется провести в пятницу, 14 мая.

Известно, что часть картин в галерее пришлось перенести в другой зал, чтобы они не были повреждены горячей водой.

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