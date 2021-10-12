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Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса электробуса около Киевского вокзала

, 22:50

Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса электробуса около Киевского вокзала
наручники, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Суд арестовал мужчину, который столкнул женщину на проезжую часть около Киевского вокзала, после чего она попала под колеса электробуса и скончалась от полученных травм. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в московской прокуратуре.

«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу»,- говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил 52-летнюю женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.

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