Суд арестовал мужчину, толкнувшего женщину под колеса электробуса около Киевского вокзала
12 октября 2021, 22:50
Суд арестовал мужчину, который столкнул женщину на проезжую часть около Киевского вокзала, после чего она попала под колеса электробуса и скончалась от полученных травм. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в московской прокуратуре.
«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу»,- говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил 52-летнюю женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под электробус, двигающийся к остановке общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело.
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