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Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу подростка после смертельной драки в школе

, 20:39 Источник: РИА Новости

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу подростка после смертельной драки в школе
суд, фото: pixels.com

Кировский районный суд Махачкалы арестовал подростка, смертельно ранившего ножом своего одноклассника. Инцидент произошел в понедельник, 11 октября, в школе № 51.

«Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года»,- пояснили в пресс-службе суда.

Отмечается, что постановление можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня его вынесения.

Ранее мальчик признался, что ударил своего одноклассника ножом в состоянии аффекта. Между учащимися девятого класса произошла драка. Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Против директора школы и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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