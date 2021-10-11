МВД Дагестана обнародовало кадры показаний школьника, подозреваемого в убийстве одноклассника

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11 октября 2021, 14:46 Источник: ТАСС

наручники, фото: pixels.com

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что ученик одной из школ в Махачкале нанес смертельное ранение однокласснику. Напавшего доставили в Кировский райотдел полиции.

Гариева отметила, что подросток ударил школьника ножом. Пострадавший скончался в больнице.

В ходе допроса мальчик рассказал, что купил нож около года назад.

«Деньги были - купил нож. Просто чтоб дома лежал. У всех есть, у меня тоже чтоб был», - признался он.

Подросток не хотел убивать одноклассника. По словам школьника, он достал предмет из кармана во время драки, был в состоянии аффекта. Затем он проинформировал о случившемся директора.

По данным следствия, утром 11 октября в школе № 51 Махачкалы между учащимися девятого класса произошла драка, во время которой один ударил ножом другого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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