Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию в Сочи, сообщил, что в нем находилась Собчак

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10 октября 2021, 15:32 Источник: РЕН ТВ

полиция, фото: pixabay.com

Водитель микроавтобуса Mercedes, столкнувшегося с легковым автомобилем Volkswagen в Сочи, подтвердил, что в момент аварии в транспортном средстве находилась телеведущая Ксения Собчак. ДТП произошло 9 октября около 21.00, погибли два человека.

Собеседник отметил, что после аварии Собчак села в такси и отправилась в аэропорт.

Кирилл Суханов, менеджер телеведущей, взял трубку, но комментировать случившееся не стал.

Ранее сообщалось, что на трассе, которая соединяет Адлер и Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen. По данным МВД, водитель микроавтобуса пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

В результате происшествия, скончалась одна из пассажирок Volkswagen, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но врачам не удалось ее спасти. 28-летний водитель иномарки находится в больнице. Люди из микроавтобуса не пострадали.

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