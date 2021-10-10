В Сочи произошло ДТП со смертельным исходом

В Сочи случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Согласно последней информации, в результате аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса скончался один человек.
ДТП случилось на трассе, которая соединяет Адлер и Красную Поляну. Авария произошла накануне вечером. Установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes пытался совершить обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.
По предварительным данным, пассажирка легковушки умерла до приезда скорой помощи, а водитель и еще одна девушка были доставлены в Городскую больницу № 8.
В СМИ поступили сообщения о том, что в микроавтобусе ехала телеведущая Ксения Собчак, однако эта информация не является подтвержденной.
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