В результате ДТП в Подмосковье погибли три человека

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10 октября 2021, 10:24 Источник: МВД МЕДИА

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вечером в субботу, 9 октября, в Сергиево-Посадском городском округе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате данной аварии погибли три человека.

ДТП случилось накануне в 22.30 на 7-м километре автодороги "Сергиев-Посад – Рыбинск – Череповец – Константиново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Речь идет о встречном столкновении двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ".

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины, еще два пассажира пострадали. Травмы также получил водитель иномарки.

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