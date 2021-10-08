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В ДТП с участием маршрутки в Подмосковье пострадали восемь человек

, 17:16 Источник: ТАСС

В ДТП с участием маршрутки в Подмосковье пострадали восемь человек
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На трассе в Московской области произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали восемь человек, в частности, ребенок.

Источник в экстренных службах отметил, что авария произошла на трассе Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка. В общей сложности во время дорожно-транспортного происшествия в маршрутке находились десять человек. Восемь пострадавших направлены в больницу.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.

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