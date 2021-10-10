Минниханов сообщил, что у разбившегося в Татарстане самолета отказал один из двигателей

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10 октября 2021, 13:46 Источник: РИА "Новости"

глава Татарстана Рустам Минниханов, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил во время посещения места крушения самолета L-410 днем в воскресенье, 10 октября, что у летательного аппарата отказал один из двигателей.

Рустам Минниханов отметил, что на высоте 70 метров пилоты сообщили о неполадке и запросили вынужденную посадку. Глава Татарстана уточнил, что полет длился недолго, летчики уводили воздушное судно налево, дальше от населенных пунктов, и шли на посадку.

Минниханов уточнил, что L-410 у земли задел крылом автомобиль "Газель", вследствие чего воздушное судно перевернулось.

Напомним, погибли 16 из 22 человек, которые находились на борту.

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