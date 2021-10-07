В Брянской области в массовом ДТП погибли четыре человека

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7 октября 2021, 20:59

фото: сайт МВД РФ

В четверг, 7 октября, на 3-м километре автодороги «Брянск – Смоленск – Жирятино» в Брянском районе Брянской области произошло столкновение трех автомобилей. В результате происшествия погибли четыре человека.

«Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло около 17 часов 15 минут … В результате столкновения четыре человека погибли и четверо получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

По предварительный данным, виновником аварии является водитель автомобиля Hyundai, который допустил столкновение с Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

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