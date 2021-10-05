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На ТТК в Москве произошла авария с шестью автомобилями

, 08:27 Источник: Telegram

На ТТК в Москве произошла авария с шестью автомобилями
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На ТТК в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с шестью автомобилями. Соответствующую информацию предоставил во вторник столичный департамент транспорта.

Авария произошла на внешней стороне ТТК после пересечения со Звенигородским шоссе. На дороге было зафиксировано столкновение шести транспортных средств. Известно, что в настоящий момент движение в районе ДТП осуществляется по одной из четырех полос.

Отмечается, что на месте сейчас работают сотрудники оперативных служб.

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