Источник в правоохранительных органах сообщил о задержании главы горсовета Евпатории Харитоненко

Источник в правоохранительных органах Крыма заявил во вторник, что глава муниципального образования городской округ Евпатория, глава городского совета города Олеся Харитоненко была задержана.
Согласно последней информации источника, позже сегодня суд Евпатории изберет ей меру пресечения.
Отметим, что Олеся Харитоненко является одной из двух глав муниципалитетов, которые вошли в Госсовет Российской Федерации. Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил журналистам, что в рабочем кабинете Харитоненко проводился обыск.
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