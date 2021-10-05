Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области арестован

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5 октября 2021, 12:47 Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Гайский городской суд в Оренбургской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Согласно последним данным, гражданин был взят под стражу в зале суда.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, которым оказался 29-летний житель региона Александр Лазарев, ранее он был судим. Сегодня сообщалось, что гражданин признал вину в совершении преступления.

Гайский городской суд в Оренбургской области на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Согласно последним данным, гражданин был взят под стражу в зале суда.

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