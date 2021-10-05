Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье в рамках допроса признал вину

Житель Оренбуржья Александр Лазарев, которого подозревают в убийстве трех студенток, признал вину в рамках допроса. Соответствующую информацию предоставили во вторник в Гайском городском суде.
Известно, что следствие ходатайствовало об аресте Александра Лазарева, мера пресечения будет назначена в 9.30 по московскому времени.
Напомним, 30 сентября, тела двух девушек обнаружили в обгоревшей квартире в городе Гае, а третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, все они являлись студентками медицинского колледжа. Кроме того, на месте было найдено орудие убийства – кухонный нож.
По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний ранее судимый житель Оренбургской области. Ему грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.
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