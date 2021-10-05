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Александр Мавриди в полной мере признал вину

, 11:19 Источник: РИА "Новости"

Александр Мавриди в полной мере признал вину
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Мавриди, который обвиняется в побеге из ИВС в Истре, убийстве бизнесмена Владимира Маругова и удержании заложника, в полной мере признал свою вину в вышеуказанных преступлениях.

Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов подтвердил утром во вторник, 5 октября, что Александр Мавриди полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях.

Напомним, 6 августа произошел побег из изолятора в Истре. Согласно последней информации, среди сбежавших был Александр Мавриди и четверо его сообщников. Все беглецы являются уроженцами Молдавии.

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