Ребенок и взрослый погибли при пожаре в девятиэтажном доме в Москве

В девятиэтажном жилом доме на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли ребенок и взрослый человек. Об этом утром во вторник, 5 октября, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Возгорание было зафиксировано в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома в московском районе Чертаново Северное. В результате пожара пострадали девять человек, двое из которых, в частности, ребенок 2011 года рождения, погибли.
Шестеро граждан были госпитализированы, еще одному человеку медпомощь была оказана амбулаторно. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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