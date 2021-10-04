В Красноярске трое неизвестных выстрелили в подростка, продававшего вейп

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4 октября 2021, 13:36 Источник: пресс-служба МВД РФ

полиция, фото: pixabay.com

В Красноярске неизвестные выстрелили из газового пистолета в подростка, который разместил объявление о продаже вейпа. Об этом сообщили в понедельник, 4 октября, в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в конце сентября. Конфликт между группой подростков на парковке перед одним из торгово-развлекательных центров в Советском районе Красноярка заметили две сотрудницы полиции во внеслужебное время. Услышав несколько звуков, похожих на выстрелы, сотрудницы ОВД приняли решение незамедлительно вмешаться.

«В результате полицейские задержали одного из нападавших (еще двое скрылись), оказали помощь потерпевшему подростку 2006 г.р., а также сообщили о происшествии в дежурную часть. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий также задержали еще двух нападавших», - пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавший дал объявление о продаже вейпа в Интернете. На предложение откликнулись трое злоумышленников, они отобрали устройство и несколько раз выстрелили в продавца из газового пистолета.

Все материалы, собранные полицией, переданы в региональный СК РФ для принятия процессуального решения.

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