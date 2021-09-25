В Москве мужчина ранил топором посетителей магазина

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25 сентября 2021, 15:05 Источник: РИА Новости

топор, фото: pixabay.com

В субботу, 25 сентября, неизвестный мужчина с топором напал на посетителей магазина на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу улица Каргопольская, дом 14. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в 48-летнего мужчину. По предварительным данным, злоумышленник нанес несколько ранений топором двум посетителям. Им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. С ним проводится ряд процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Серпуховской области произошел дорожный конфликт между водителем грузовика и пассажиркой легкового автомобиля. Люди из легковушки нецензурно выражались и «угрожали предметом, похожим на пистолет, и топором».

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