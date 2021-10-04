Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации в Москве

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4 октября 2021, 10:34 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Московском регионе ликвидирована ячейка террористов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

«В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано два главаря и шесть ее активных участников»,- пояснили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные вели «антиконституционную деятельность», основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти, а также распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков в Буйнакском районе Дагестана.

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