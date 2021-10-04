Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической организации в Москве

Федеральная служба безопасности России сообщила, что в Московском регионе ликвидирована ячейка террористов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
«В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано два главаря и шесть ее активных участников»,- пояснили в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанные вели «антиконституционную деятельность», основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти, а также распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы.
Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков в Буйнакском районе Дагестана.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости