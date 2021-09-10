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В Буйнакском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков

, 10:25 Источник: ТАСС

В Буйнакском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков
ФСБ, фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/globallookpress.com

Минувшей ночью Федеральная служба безопасности России обнаружила двух вооружённых боевиков в Буйнакском районе Дагестана. В ходе контртеррористической операции злоумышленники были уничтожены.

Сотрудники правоохранительных органов предложили бандитам сложить оружие и сдаться властям. Однако боевики открыли огонь.

«В ходе бое контакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ»,- сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Погибших или пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на отдельных участках Буйнакского района с 04.55 был введён режим контртеррористической операции (КТО).

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