На северо-западе Москвы погиб человек в загоревшемся на полной скорости автомобиле

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2 октября 2021, 12:37 Источник: ТАСС

фото: МЧС РФ

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что минувшей ночью на улице Нижние Мневники №62а на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Инцидент произошёл около 03.46.

«На улице Нижние Мневники спортивный автомобиль Audi R8 на большой скорости врезался в отбойник и в результате столкновения загорелся, водитель погиб на месте»,- пояснил собеседник.

Он добавил, что от удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. По предварительным данным, в машине находился один человек. Известно, что транспортное средство принадлежит 21-летнему Роману Марнову из Санкт-Петербурга. У него накопились штрафы на 127 тысяч рублей. Личность погибшего пока не установлена.

«В 04:03 мск возгорание ликвидировано на площади 2 кв. м»,- уточнили в МЧС.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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