На Садовом кольце в Москве загорелась иномарка

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29 сентября 2021, 20:58

инспектор ДПС, фото:EDGAR BRESHCHANOV/Global Look Press

В среду, 29 сентября, на внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы. Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыто в обе стороны», - пояснили в ведомстве.

Минтранс рекомендует выбирать пути объезда.

Отмечается, что в тоннеле загорелся автомобиль Audi. По словам очевидцев, на улице слышны хлопки, можно увидеть черный дым.

На опубликованных кадрах можно заметить пробку из транспортных средств, полицию и пожарных.

Огонь потушили около 20.00. В результате происшесвтия пострадавших или погибших нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

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