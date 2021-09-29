Аргументы Недели Происшествия 13+

На Садовом кольце в Москве загорелась иномарка

, 20:58

На Садовом кольце в Москве загорелась иномарка
инспектор ДПС, фото:EDGAR BRESHCHANOV/Global Look Press

В среду, 29 сентября, на внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца загорелся автомобиль. Об этом сообщили в Телеграм-канале столичного департамента транспорта.

«Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы. Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыто в обе стороны», - пояснили в ведомстве.

Минтранс рекомендует выбирать пути объезда.

Отмечается, что в тоннеле загорелся автомобиль Audi. По словам очевидцев, на улице слышны хлопки, можно увидеть черный дым.

На опубликованных кадрах можно заметить пробку из транспортных средств, полицию и пожарных. 

Огонь потушили около 20.00. В результате происшесвтия пострадавших или погибших нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество