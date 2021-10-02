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На переезде под Пензой столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд

, 10:59

На переезде под Пензой столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд
Фото с места происшествия, МЧС РФ

В субботу, 2 октября, на 82-м километре перегона Лунино – Гальцовка произошло столкновение пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и «Камаза». Информация об инциденте поступила около 4.28 утра.

«В результате происшествия пострадавших нет. Локомотив и три железнодорожных вагона сошли с рельсов без опрокидывания. Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа», - сообщили в Телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пассажиры из сошедших с рельсов вагонов перемещены в другие вагоны и отправлены на станцию Пенза. По данным МЧС, в поезде находились 326 человек, среди них 34 ребенка. Представитель экстренных служб уточнил, что авария произошла на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде. 

В настоящий момент из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. Ведутся работы по ликвидации последствий. 

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