Жительницу Москвы, разместившую объявление о продаже девственности дочери, приговорили к пяти годам колонии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 сентября 2021, 22:13 Источник: Лента.ру

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что москвичка приговорена к пяти годам колонии общего режима за продажу девственности своей 13-летней дочери.

В суде уточнили, что уроженка Тюмени Татьяна Карпикова хотела продать девственность девочки-подростка за один миллион рублей 37-летнему мужчине, который откликнулся на объявление в Интернете. Потенциальным покупателем являлся сотрудник полиции. По договоренности с клиентом женщина должна была привезти 28 декабря 2020 года дочь в гостиницу на Коровинском шоссе и оставить на две ночи. Однако, как только россиянка получила деньги, ее задержали.

Москвичка проходила по статье УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Следователи установили все обстоятельства происшествия, вина была доказана.

Известно, что женщина работала фитнес-тренером.

Ранее сообщалось, что афганец Мир Назир готов продать свою дочь, чтобы спасти от голода свою семью.

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