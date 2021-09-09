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Times: В Афганистане мужчина готов продать свою четырехлетнюю дочь за 590 долларов, чтобы его семья не погибла от голода

, 19:33 Источник: РИА Новости

Times: В Афганистане мужчина готов продать свою четырехлетнюю дочь за 590 долларов, чтобы его семья не погибла от голода
Sanaullah Seiam/Global Look Press

В Афганистане местный житель Мир Назир готов продать свою дочь, чтобы спасти от голода свою семью. Об этом он рассказал газете Times.

Дочери Назира всего четыре года. По его словам, ему поступило соответствующее предложение от бездетного мужчины, в собственности которого имеется магазин. Тот сказал, что готов заплатить Назиру примерно 236 долларов за дочь. Бизнесмен желает, чтобы девочка жила с ним и трудилась в его магазине.

При этом Назир счел предложенную сумму маленькой и попросил порядка 590 долларов. “Это не вопрос выбора. Все дело в отчаянии”, - сказал он. Известно, что он лишился работы, ранее был сотрудником полиции, бежал в афганскую столицу с супругой и пятью детьми. Назир добавил, что пока что обсуждает вопрос продажи ребенка.

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