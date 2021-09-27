В городе Изобильном на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в жилом доме

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27 сентября 2021, 18:59 Источник: пресс-служба МЧС РФ

Фото с места происшествия, МЧС РФ

В Изобильненском городском округе Ставропольского края введен режим ЧС после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек на втором этаже, эвакуировано 30.

«В 14.27 27 сентября в Изобильненском ГО, г. Изобильный, поступила информация о том, что по адресу ул. Ленина, 60 по адресу ул. Ленина, 60 в первом подъезде на втором этаже многоквартирного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия произошло разрушение окон и дверей в пятнадцати квартирах»,- пояснили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что взрыв произошел в квартире №7 в первом подъезде на втором этаже. Наибольшие повреждения получили квартиры первого подъезда и смежная квартира со второго подъезда. По данным ведомства, первый подъезд к проживанию не пригоден.

«По результатам осмотра квартир будет принято решение о расселении 35 человек в гостиницу «Гранд Отель», расстояние от поврежденного дома до гостиницы 2 км»,- добавили в МЧС.

Известно, что в доме проживает 126 человек, детей - 23.

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