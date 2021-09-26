Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Ногинске, в доме, где в сентябре взорвался газ, остаются домашние животные

, 15:28

В Ногинске, в доме, где в сентябре взорвался газ, остаются домашние животные
Фото: Соцсети

В здание никого не пускают, а без помощи людей им не выбраться. На видео снятым прохожим хорошо видна кошка, сидящая на окне. Окно открыто, но этаж высокий, бедолаге не справится.

Для животных, которые уже 19 дней находятся в многоэтажном здании без воды и еды, волонтеры и местные жители изготовили специальную лестницу и привезли ловушки для выманивания, но животные напуганы, многие не идут к людям и ждут своих хозяев.

Как сообщают очевидцы, сейчас нескольких животных уже удалось спасти, некоторых пришлось отвезти в ветеринарную клинику.

Напоминаем, взрыв в жилом доме в Ногинске прогремел 8 сентября 2021 года. В результате трагедии погибли семь человек, десятки — пострадали. Здание сильно пострадало, обрушились несколько этажей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может сорваться из-за обнаружения «редких ящериц». По его словам, партия «Зеленых» готова на такое пойти.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Политика

Политика

Политика

Политика