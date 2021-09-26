В Ногинске, в доме, где в сентябре взорвался газ, остаются домашние животные
26 сентября 2021, 15:28
В здание никого не пускают, а без помощи людей им не выбраться. На видео снятым прохожим хорошо видна кошка, сидящая на окне. Окно открыто, но этаж высокий, бедолаге не справится.
Для животных, которые уже 19 дней находятся в многоэтажном здании без воды и еды, волонтеры и местные жители изготовили специальную лестницу и привезли ловушки для выманивания, но животные напуганы, многие не идут к людям и ждут своих хозяев.
Как сообщают очевидцы, сейчас нескольких животных уже удалось спасти, некоторых пришлось отвезти в ветеринарную клинику.
Напоминаем, взрыв в жилом доме в Ногинске прогремел 8 сентября 2021 года. В результате трагедии погибли семь человек, десятки — пострадали. Здание сильно пострадало, обрушились несколько этажей.
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