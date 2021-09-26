В Челябинске отмыли новый трамвай, изуродованный вандалами
26 сентября 2021, 15:35 Анна Семенова
Но горожане считают, что хулиганы попытаются разрисовать его снова.
Изумрудного цвета трамвайчик, который приобрели для Челябинска за 35 миллионов рублей, в ночь на 25 сентября был изрисован хулиганами. Есть версия, что граффитчики проникли в трамвайное депо№1 через забор, порезав колючую проволоку. Жуткие рисунки обнаружили утром не только на кузове, но и на стеклах.
Сегодня в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях отчитались, что вагон под номером 008 полностью отмыт сотрудниками депо. Вандалов же разыскивает полиция.
Тем временем, в комментариях к записи горожане рассуждают, что необходимо усилить охрану за подвижным составом, установить везде камеры. А еще челябинцы уверены – хулиганы вернутся на место преступления, чтобы совершить его еще раз.
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